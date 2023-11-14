10 джемперов, которые выглядят дорого, а стоят бюджетно

10 джемперов, которые выглядят дорого, а стоят бюджетноЕсли хотите выглядеть дорого, но бюджет не позволяет покупать 100% кашемировые свитеры, обратите внимание на модели с шерстью и хлопком в составе, но правильного оттенка и кроя.