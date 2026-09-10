Агент Батракова Кузьмичев о заработке с трансфера игрока: все остались довольны

Менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, ответил на YouTube-канале Nobel на вопрос о том, сколько он заработал на трансфере игрока, отметив, что все остались довольны.
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