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Газета.ру

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Агент Батракова Кузьмичев о заработке с трансфера игрока: все остались довольны

Агент Батракова Кузьмичев о заработке с трансфера игрока: все остались довольны

Менеджер Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, ответил на YouTube-канале Nobel на вопрос о том, сколько он заработал на трансфере игрока, отметив, что все остались довольны.

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