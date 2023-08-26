Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Юта Ватанабе о свободных местах на арене: «Билеты должны доставаться людям, которые хотят прийти на матч»

Юта Ватанабе о свободных местах на арене: «Билеты должны доставаться людям, которые хотят прийти на матч»

Форвард «Финикса» и сборной Японии Юта Ватанабе раскритиковал организаторов чемпионата мира-2023 после матча с Германией (63:81).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх