Новые запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет, их ждет огромный сюрприз Юлия ЧелкановаС начала августа пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, ожидают существенные изменения в связи с вступлением в силу государственной программы удвоения фиксированной выплаты к пенсии.
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