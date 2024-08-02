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Новые запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет, их ждет огромный сюрприз

Новые запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет, их ждет огромный сюрприз

Новые запреты для пенсионеров, доживших до 70 лет, их ждет огромный сюрприз Юлия ЧелкановаС начала августа пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, ожидают существенные изменения в связи с вступлением в силу государственной программы удвоения фиксированной выплаты к пенсии.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Из последних сил работаем. Как это не понимают правители. И им же работающим, как правило ничего не дают. Нас благодарить рублями должны, что работаем на благо России. Не все пенсионеры могут это сделать,ведь пенсию просто так не дают. Болезни такие имеют пенсионеры, что приходится быть лежачим или еле ходячим.
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