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Стало известно, почему в Пулково пассажиров из самолётов вернули в аэропорт

Стало известно, почему в Пулково пассажиров из самолётов вернули в аэропорт

Был отложен вылет 11 рейсовПричину массовой задержки вылетов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в ночь на 23 декабря назвали в РИА "Новости".

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