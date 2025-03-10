За прошедшие три дня в Ивановской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими

В пятницу в 14-50 на улице Лежневская 60-летний водитель автомобиля «Ситроен Джампер» совершил наезд на переходящего слева направо по регулируемому пешеходному переходу 46-летнего мужчину, который с травмами был доставлен в травмпункт.
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