В конгрессе Перу удалили видео с камер из-за расследования сети проституции

Видеозаписи с камер видеонаблюдения в здании конгресса были удалены, поэтому не могут быть переданы для расследования сети проституции в законодательном комплексе, заявил генеральный прокурор конгресса Джованни Форно.
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