Депутат ГД Делягин: новый закон о санкциях расширяет полномочия президента США

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал законопроект об «адских санкциях» против России, принятый конгрессом США.
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