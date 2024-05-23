ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования На площадках «Печатники» и «Алабушево» будут установлены инновационные центры с общедоступным высокотехнологичным оборудованием, которые станут частью специальной экономической зоны (СЭЗ) «Технополис Москва».

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