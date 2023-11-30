Семь дней тумана, дождя, снега и ветра

Для любителя путешествий и горного охотника Камчатка – одно из самых привлекательных мест в нашей стране, и я твёрдо решил – первым в моей коллекции трофеев снежных баранов должен стать камчатский подвид.
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