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Россия и ЦАР продолжают развивать многопрофильное сотрудничество

Россия и ЦАР продолжают развивать многопрофильное сотрудничество

Федеральное агентство новостей. Автор: Александр Васильев Банги, 14 апреля. Посол Росси в ЦАР Александр Бикантов и глава представительства МО РФ в республике генерал-майор Анвар Галимуллин провели деловую встречу с премьер-министром Феликсом Молуа.

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