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Во Владивостоке представители общественности, некоторые депутаты городской думы

Во Владивостоке представители общественности, некоторые депутаты городской думы решили лишить звания Почетного гражданина города известного музыканта, лидера группы "Мумий Троль" Илью Лагутенко.

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