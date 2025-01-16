Во Владивостоке представители общественности, некоторые депутаты городской думы решили лишить звания Почетного гражданина города известного музыканта, лидера группы "Мумий Троль" Илью Лагутенко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Во Владивостоке представители общественности, некоторые депутаты городской думы решили лишить звания Почетного гражданина города известного музыканта, лидера группы "Мумий Троль" Илью Лагутенко.
Свежие комментарии