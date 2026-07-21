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Китай наращивает автоэкспорт в Россию: рост в 2,3 раза за первое полугодие 2026 года

Китай наращивает автоэкспорт в Россию: рост в 2,3 раза за первое полугодие 2026 года

Рекордные поставки: экспорт авто и запчастей из Китая в Россию достиг максимальных значений. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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