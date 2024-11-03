Чтобы стать чемпионом в Лас-Вегасе Ферстаппену нужно… Сойти вместе с Норрисом

Getty Images / Red Bull Content PoolТриумф действующего чемпиона мира Ф1 Макса Ферстаппена на Гран При Бразилии и лишь шестое место Ландо Норриса значительно приблизили голландца к четвёртому чемпионскому титулу.
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