В Самаре 753 нарушения за 3 месяца: штрафы на 3 млн

В Самаре начала функционировать автоматическая система фиксации нарушений правил благоустройства. На текущем этапе пилотный проект реализуется в Кировском и Промышленном районах, где мобильные комплексы «ДОЗОР» фиксируют случаи размещения автомобилей на газонах, парковку возле контейнерных площадок, а также захламленные территории.