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Царьград

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В Самаре 753 нарушения за 3 месяца: штрафы на 3 млн

В Самаре 753 нарушения за 3 месяца: штрафы на 3 млн

В Самаре начала функционировать автоматическая система фиксации нарушений правил благоустройства. На текущем этапе пилотный проект реализуется в Кировском и Промышленном районах, где мобильные комплексы «ДОЗОР» фиксируют случаи размещения автомобилей на газонах, парковку возле контейнерных площадок, а также захламленные территории.

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