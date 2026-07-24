Воду ждали — не дождались. Жители Донецка возмущены, что график не сдвинули Жители Донецка пишут возмущённые комментарии.
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Воду ждали — не дождались. Жители Донецка возмущены, что график не сдвинули Жители Донецка пишут возмущённые комментарии.
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