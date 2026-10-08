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Ростех

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«Рособоронэкспорт» начинает продвижение на мировом рынке новейшего наземного робототехнического комплекса

«Рособоронэкспорт» начинает продвижение на мировом рынке новейшего наземного робототехнического комплекса

Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) выводит на внешний рынок наземный робототехнический комплекс «Нерехта-Э» разработки и производства Завода им.

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