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Свен Винке захватил Варшаву — у Larian теперь есть офис в Польше Месяц назад в С...

Свен Винке захватил Варшаву — у Larian теперь есть офис в Польше Месяц назад в С...

Свен Винке захватил Варшаву — у Larian теперь есть офис в ПольшеМесяц назад в Сеть попали сведения о расширении Larian на Восток, которые теперь нашли официальное подтверждение: Larian Studiso Poland внесена в Национальный судебный реестр 12 марта.

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