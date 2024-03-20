Свен Винке захватил Варшаву — у Larian теперь есть офис в Польше Месяц назад в С...

Свен Винке захватил Варшаву — у Larian теперь есть офис в ПольшеМесяц назад в Сеть попали сведения о расширении Larian на Восток, которые теперь нашли официальное подтверждение: Larian Studiso Poland внесена в Национальный судебный реестр 12 марта.