Майк Тайсон напугал журналистов, услышав вопрос о критике Трампа Зеленским

Американский боксер Майк Тайсон эмоционально отреагировал на критические замечания президента Украины Владимира Зеленского, адресованные главе США Дональду Трампу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- WSJ: демократы об...
- Потребление алког...
- M Делегация РФ прил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым