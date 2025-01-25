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test mazurok

1 подписчик
❗️В Сакском районе проходят учения теробороны «Барс-Крым

❗️В Сакском районе проходят учения теробороны «Барс-Крым» 🔜Блокпосты работают с самого утра. Все машины, грузовики и рейсовые автобусы останавливают и досматривают.

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