Бомбардировщик с вертикальным взлётом: новая идея ВВС США

В феврале ВВС США объявили о достижении соглашения с компанией Northrop Grumman об увеличении темпов производства стратегических бомбардировщиков B-21 Raider на 25% благодаря финансированию в размере $4,5 млрд, полученному в рамках билля «Большой прекрасный законопроект», принятого президентом Дональдом Трампом в.