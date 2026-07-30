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Бомбардировщик с вертикальным взлётом: новая идея ВВС США

Бомбардировщик с вертикальным взлётом: новая идея ВВС США

В феврале ВВС США объявили о достижении соглашения с компанией Northrop Grumman об увеличении темпов производства стратегических бомбардировщиков B-21 Raider на 25% благодаря финансированию в размере $4,5 млрд, полученному в рамках билля «Большой прекрасный законопроект», принятого президентом Дональдом Трампом в.

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