Количество заражений COVID-19 среди кузбассовцев растёт с каждым днём

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 69, Юрга – 53, Новокузнецк – 11, Топкинский МО – 7, Юргинский МО – 7, Анжеро-Судженск – 6, Промышленновский МО – 5, Кемеровский МО – 4, Полысаево – 3, Крапивинский МО – 3, Калтан – 2, Мыски – 1, Гурьевский МО – .
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