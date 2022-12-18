В центре Ростова произошёл пожар в историческом особняке

Пламя вспыхнуло в заброшенном ныне доходном доме Гудермана.В Ростове-на-Дону загорелось заброшенное здание в переулке Соборном – им оказался дом купца Гудермана, который был построен в 1855 году и сейчас является объектом культурного наследия.