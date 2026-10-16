Европа без США может обеспечить наведение дальнобойного оружия вглубь территории России, однако совершенно беззащитна по части разведки раннего ракетного предупреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛВ Один из самых мас...
- Военный эксперт: ...
- ВА Эксперт о Крымско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым