В Нидерландах назвали главным приоритетом сокращение интернационализации

Сокращение «чрезмерной интернационализации» в голландских университетах и университетах прикладных наук является главным приоритетом, заявил кандидат на пост министра образования Эппо Бруинс, сообщил 22 июня портал NU.
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