БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бить по Киеву «авансом»: 40-дневка Зеленского закончилась, но он мечтает разбомбить Москву до зимы

Бить по Киеву «авансом»: 40-дневка Зеленского закончилась, но он мечтает разбомбить Москву до зимы

5 августа столица Украины получила «Искандеры» и «Цирконы». Наступает черед «Орешника» Александр Уральский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС 4 августа как-то незаметно закончилась 40-дневная операция СБУ «по принуждению России к миру», анонсированная Зеленским на саммите НАТО в Анкаре в июне.

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