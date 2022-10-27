Военное обозрение

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    Боятся что попадут к россиянам.Президент Израиля...
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С пулеметом против «Герани». Украинские попытки создания беспилотников-перехватчиков

С пулеметом против «Герани». Украинские попытки создания беспилотников-перехватчиков

"Герань-2" в полете. Видны трассеры промахов. Кадр из видео Telegram / sashakots Украина ищет работоспособные и эффективные методы и средства для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».

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