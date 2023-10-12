СМИ сообщают о прибытии госсекретаря США Блинкена в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Об этом сообщает Sky News в четверг, 12 октября.Предполагается, что во время своего визита Блинкен встретится с высокопоставленными израильскими официальными лицами, а также попытается помочь добиться освобождения людей, в том числе американцев, задержанных палестинским движением ХАМАС.
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