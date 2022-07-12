Скупчення галактик SMACS 0723 (одна з фотографій, зроблених космічним телескопом «Джеймс Вебб») НАСА оприлюднило нові знімки з телескопа «Джеймс Вебб» Перша партія фотографій була відібрана для демонстрації можливостей телескопа та завдань майбутніх наукових місій Після того, як учора президент Джо Байдена мав можливість першим подивитися нові знімки з глибин космосу, зроблені телескопом «Джеймс Вебб», […] Сообщение НАСА оприлюднило нові знімки з телескопа Джеймс Вебб появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.