В Курской области в ходе рейда выявлено 9 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России

В Курской области сотрудники полиции совместно УФСБ России по Курской области при силовой поддержке Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконной миграции.
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