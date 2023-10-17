Небензя: Голосование по резолюции РФ по Газе показало, кто хочет войны

Голосование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по российскому проекту резолюции по конфликту на Ближнем Востоке дало понять, кто действительно выступает за перемирие, а кто желает продолжения конфликта, преследуя корыстные цели.
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