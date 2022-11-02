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Ротенберг о том, что игра СКА – феномен: «Хотим доказать, что в России можно показывать хоккей не хуже, чем «Колорадо» или «Тампа»

Роман Ротенберг ответил на вопрос, является ли феноменом игра СКА. Главный тренер питерского клуба прокомментировал победу над «Сочи» (5:2).

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