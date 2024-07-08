Губернатор Севастополя вручил медали семьям

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил награды севастопольским семьям: медали «За любовь и верность» и «Севастопольская семья», а также благодарственные письма победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2024».
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