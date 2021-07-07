Мир в котором мы живём

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На Западе придумали «новую» уголовную статью для России

На Западе придумали «новую» уголовную статью для России

Международная федерация за права человека обвинила Российскую Федерацию в "преступлении против истории".

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Леонид Руси
Кого бы ещё ограбить? Это общая думка запада... А мы... лакомый кусок пирога. Запад - это же дикари...
Алексей Буйнов
А ведь у этого документа есть авторы, которые рассчитывают на безнаказанность...
Сергей Росси
Ну понятно. Дальше то что ? Пусть МИД этим занимается , правительство, Президент. Зачем автору мнение местных пенсионеров ? Комментарии прогнозируемы
Иван Татаринов
развелось млять гадюк шипящих!!! ска пАсти бы им разорвать на куски, чтоб не воняли!

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