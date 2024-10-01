Вибрационные игрушки против мигрени: новый взгляд на альтернативную терапию Ольга ВайленкоМигрень — одно из самых распространенных неврологических расстройств, от которого страдают миллионы людей по всему миру.
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