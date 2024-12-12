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В Северодвинске объявили в розыск водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе

В Северодвинске объявили в розыск водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе

Полиция разыскивает водителя, который сбил в Северодвинске пешехода и уехалПравоохранительные органы Северодвинска объявили в розыск водителя транспортного средства, который сбежал с места ДТП - пострадала женщина.

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