В Северодвинске объявили в розыск водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе

Полиция разыскивает водителя, который сбил в Северодвинске пешехода и уехалПравоохранительные органы Северодвинска объявили в розыск водителя транспортного средства, который сбежал с места ДТП - пострадала женщина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии