Раскрыто, почему банки хотят «новые деньги» на вкладах и как получить высокую ставку

Банки дают повышенные ставки по вкладам на «новые деньги» для привлечения новых клиентов и возврата старых вкладчиков, объяснила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева в комментарии для Банки.