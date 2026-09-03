Щёкинский суд признал экс-начальника правового отдела УВД виновной

Первое сентября для экс-начальника правового отдела УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Оксаны Шитовой обернулось обвинительным приговором.
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