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Джордж Расселл: «Нужно постараться исправить ситуацию»

Расселл подвел итоги спринт-квалификации в Майами. Пилот «Мерседеса» отметил, что не может быть доволен тем, что не сумел пробиться в третий сегмент квалификационной сессии.

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