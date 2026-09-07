«Цепная реакция»: чем обернётся для Украины победа АдГ в Саксонии-Анхальт

Последствия победы на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт ультраправой партии «Альтернатива для Германии» могут оказаться крайне тяжёлыми для Украины.
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