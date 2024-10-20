Ново-Закамская оборонительная линия: фантастическим измышлениям места нет!

Так шаг за шагом отвоёвывали степь у степных разбойников. В продолжение XVI века из года в год тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки тысяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы прикрыть от плена и разорения обывателей центральных областей.