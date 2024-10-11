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Царьград

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ЗАГС Ростовской области рассказал о редких именах новорождённых в 2024 году

ЗАГС Ростовской области рассказал о редких именах новорождённых в 2024 году

При этом многие родители стараются назвать ребёнка распространённым именем.В ЗАГСе Ростовской области поделились статистикой самых редких и наиболее распространённых имён, которые родители давали новорождённым малышам в 2024 году.

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