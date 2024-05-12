Депутат Госдумы Александр Спиридонов: Мы защищаем свою Родину и должны победить

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Архангельской области Александр Спиридонов в беседе с изданием «Аргументы недели» рассказал о важности поддержки СВО и личном отношении ко Дню Победы.
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