Петр Банников вручил награду победителю конкурса «Лучший эксперт в области независимой антикоррупционной экспертизы»

10 марта заместитель губернатора Петр Банников вручил диплом регионального правительства победителю ежегодного конкурса «Лучший эксперт года в области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Нижегородской области».
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