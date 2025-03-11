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Нижегородская правда

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Петр Банников вручил награду победителю конкурса «Лучший эксперт в области независимой антикоррупционной экспертизы»

Петр Банников вручил награду победителю конкурса «Лучший эксперт в области независимой антикоррупционной экспертизы»

10 марта заместитель губернатора Петр Банников вручил диплом регионального правительства победителю ежегодного конкурса «Лучший эксперт года в области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Нижегородской области».

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