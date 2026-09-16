КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия

Министерство обороны Северной Кореи заявило о возможности приведения в действие положения закона о политике в отношении государственных ядерных вооруженных сил в ответ на военные действия США и Южной Кореи, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).
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