Какой макияж подойдет для нависших век, как визуально увеличить глаза и скорректировать взгляд Алёна Юрьева Как подчеркнуть вашу красоту и скорректировать взгляд с помощью макияжа, особенно если у вас нависшие веки? Не беспокойтесь, ведь это искусство можно освоить с легкостью благодаря нескольким лайфхакам.