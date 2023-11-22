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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какой макияж подойдет для нависших век, как визуально увеличить глаза и скорректировать взгляд

Какой макияж подойдет для нависших век, как визуально увеличить глаза и скорректировать взгляд

Какой макияж подойдет для нависших век, как визуально увеличить глаза и скорректировать взгляд Алёна Юрьева Как подчеркнуть вашу красоту и скорректировать взгляд с помощью макияжа, особенно если у вас нависшие веки? Не беспокойтесь, ведь это искусство можно освоить с легкостью благодаря нескольким лайфхакам.

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