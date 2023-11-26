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Роналду подарил Винисиусу футболку сборной Португалии с автографом: «Моему другу. Обнимаю»

Роналду подарил Винисиусу футболку сборной Португалии с автографом: «Моему другу. Обнимаю»

Бразильский вингер «Реала» выложил фото футболки сборной Португалии с матча отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (2:0), в котором Роналду забил первый гол.

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