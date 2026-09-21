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Жители Чернигова взбунтовались против ТЦК и насильственной мобилизации

Жители Чернигова взбунтовались против ТЦК и насильственной мобилизации

www.globallookpress.com/Mykola Miakshykov/ZUMAPRESS.com Сотни жителей Чернигова устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и принудительной мобилизации.

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