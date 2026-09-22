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Клуб "Женские секреты"

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Торт «Каприз» по рецепту наших мам: простой, домашний и невероятно вкусный — знаком многим ещё с советских времён!

Торт «Каприз» по рецепту наших мам: простой, домашний и невероятно вкусный — знаком многим ещё с советских времён!

Хочу рассказать вам про один домашний десерт с нежными коржами, ароматным кремом и насыщенным вкусом, который отлично подходит как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

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