Украинские беспилотники были уничтожены над Воронежской областью

Власти Воронежской области сообщили, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно уничтожили большое количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
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