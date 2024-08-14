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Украинские беспилотники были уничтожены над Воронежской областью

Украинские беспилотники были уничтожены над Воронежской областью

Власти Воронежской области сообщили, что российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно уничтожили большое количество украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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